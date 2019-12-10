Коллега Петросяна дал прозвище его новой жене

Сатирик Георгий Териков, состоящий в дружеских отношениях с юмористом Евгением Петросяном, рассказал, что придумал прозвище Несмеяна для его новой супруги Татьяны Брухуновой. Писателя цитирует газета «Московский комсомолец».

«Серьезная она девочка, ответственная», — заявил Териков, заметив, что считает новую избранницу Петросяна достойной партией. По его словам, Брухунова относится к мужу с большим уважением.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Этот брак стал пятым для 74-летнего юмориста. 30-летняя избранница Петросяна ранее была администратором сайта его бывшей жены Елены Степаненко, а затем стала директором артиста.

В конце 2018 года Петросян развелся с Еленой Степаненко. Развод был длительным, поскольку требовал раздела совместно нажитого имущества. По словам адвоката Сергея Жорина, Степаненко умышленно затягивала бракоразводный процесс.

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