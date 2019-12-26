Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни

Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни. Разоблачению эфира артист посвятил длинный пост в Instagram, в котором назвал ложью 99 процентов выпуска.

Петросян разделил принимавших участие в съемках людей на несколько категорий. По его словам, авторы шоу представляли зрителям старых знакомых как друзей, которые владеют информацией о нем. В частности, раздражение артиста вызвал мужчина, заявивший, что Петросян говорил о нежелании иметь детей.

По выражению юмориста, на программе также присутствовали случайные «экзальтированные дамочки мужского и женского рода» и официантки, подслушивающие и передающие третьим лицам разговоры посетителей ресторанов. Его также вывели из себя комментарии актрисы Елены Прокловой, с которой не знаком ни Петросян, ни его бывшая жена Елена Степаненко. «Парикмахер моей дочери. Как посторонний человек вообще может комментировать эту ситуацию? Я не могу себе представить, чтобы, придя в салон красоты, адекватный человек начал исповедоваться!» — заметил народный артист России.

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Петросяна также возмутило поведение ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, который «выглядел просто фриком», взявшим на себя ответственность 15 раз утверждать, что имущество Петросяна оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Юморист назвал погоню передачи за рейтингом ущербной и беспардонной. «Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать?» — обратился к подписчикам шоумен. В финале он пообещал самостоятельно рассказать о личной жизни, «когда придет время».

Журналисты начали уделять пристальное внимание личной жизни Петросяна после того, как стало известно о его разводе со Степаненко. По сообщениям СМИ, после развода артист женился в пятый раз якобы на своей помощнице.

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