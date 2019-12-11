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Петросян прокомментировал интерес СМИ к его личной жизни

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Юморист Евгений Петросян негативно отозвался об интересе СМИ к его личной жизни. Соответствующий комментарий он оставил у себя в Instagram, сопроводив пост фотографией со своим адвокатом Сергеем Жориным.

Петросян отметил, что журналисты «издеваются» и «разбирают его жизнь по косточкам», сознавая свою безнаказанность. «Причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — прокомментировал он внимание СМИ к своей персоне.

Одновременно Петросян похвалил театральный спектакль «Ревизор», на котором юморист, по его словам, побывал «в постыдное для российских СМИ время».

Ранее сообщалось о том, что Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для 74-летнего артиста этот брак стал пятым.

В ноябре 2018 года Петросян развелся с Еленой Степаненко. Бракоразводный процесс был сопряжен с тяжбами, связанными с разделом совместно нажитого имущества.

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