Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга заявила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Об этом она рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Выпуск доступен на странице телеканала в YouTube.

57-летняя журналистка призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи. По словам Ханги, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в США и получает стипендию.

Елена Ханга — российская журналистка, теле- и радиоведущая. Наиболее известна как автор и ведущая популярных телешоу «Про это» и «Принцип домино». В 2019 году стала ведущей передачи «Своя правда», которая выходит со 2 сентября на эстонском канале ETV+.

В ноябре 2018 года артист Максим Галкин заявил, что пенсия его супруги Аллы Пугачевой составляет две тысячи рублей. Галкин подчеркнул, что он содержит свою семью, поэтому его супруга не переживает из-за размера пенсии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



