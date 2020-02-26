Телеведущая Елена Ханга разъяснила отношение к своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга заявила, что ее устраивает пенсия в размере 23 тысяч рублей и она вовсе не возмущена такой суммой выплат. Об этом Ханга заявила в беседе с порталом «Телепрограмма».

«Я не была возмущена своей пенсией. Переврали мои слова», — отметила журналистка. По словам Ханги, ее первоначальный комментарий был взят из телешоу «Секрет на миллион» на НТВ, но в ее ответе не было негативной оценки. «Да не возмущена я. [Ведущая передачи] Лера Кудрявцева меня спросила, я ей ответила. С чего вы решили, что я возмущена?» — отметила телеведущая.

По словам Ханги, она не намерена обсуждать пенсии других людей. «Мне вообще фиолетово. Я не хочу обсуждать ничьи зарплаты и ничьи пенсии», — подчеркнула ведущая. Журналистка заключила, что текущая пенсия «полностью устраивает» ее.

После комментария Ханги о пенсии в эфире НТВ многие артисты, ведущие, певцы и юмористы также стали раскрывать размеры своих ежемесячных выплат. Так, в невозможности прожить на пенсию признавался знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая с пенсией в 16 тысяч рублей советовала россиянам не доживать до старости. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович отмечал, что к пенсионной системе страны у него много вопросов.

Ханга — российская журналистка, теле- и радиоведущая. Наиболее известна как ведущая первой в России передачи на сексуальную тематику «Про это». С декабря 2001-го по апрель 2006 года была соведущей «Принципа домино» на НТВ. С августа 2010-го по январь 2016 года вела программы на радиостанции «Комсомольская правда». В 2019 году стала ведущей передачи «Своя правда», которая выходит со 2 сентября на эстонском канале ETV+.

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