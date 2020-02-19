Якубович раскрыл размер своей пенсии и задал вопросы государству

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович получает в качестве пенсии 23 тысячи рублей. Размер пенсионных выплат он раскрыл в беседе с порталом «Телепрограмма».

74-летний народный артист России не тратит пенсионные накопления, они хранятся на его счете. «Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства, так что у меня есть, на что тратить деньги. Я считаю, что эту проблему с мизерными пенсиями не решить», — отметил Якубович.

По словам телеведущего, у него много вопросов к государству, поскольку он не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет. «Я, как и многие, с кем я разговаривал, не можем взять в толк, а что собственно происходит. Я работаю с 1962 года. Трудовой стаж у меня с 1961 года и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги?» — задался вопросом ведущий.

Артист заявил, что никогда не мог понять, что означает выражение «в пенсионном фонде нет денег». «У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну и дальше чего? Вот этого я понять не могу. Ну конечно, все это грустно», — констатировал телеведущий.

Ранее актер Андрей Ургант заявил, что не берет в расчет 17,5 тысяч рублей , которые каждый месяц приходят ему в качестве пенсии, поскольку тратит столько за день.

О невозможности прожить на пенсию также рассказал знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман назвал размер своей пенсии «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода. В свою очередь руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая, ежемесячно получающая 16 тысяч рублей, посоветовала россиянам не доживать до старости.

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