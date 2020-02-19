Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович предложил установить для министра труда России минимальный размер пенсии. Актер считает это быстрым способом поменять существующую систему начислений для граждан страны. Его цитирует РИА Новости.

«Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально», — отметил он. Якубович пояснил, что эта мера довольно быстро решила бы вопрос выплат российским пенсионерам.

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По его словам, обращаться в одиночку куда-либо для изменения пенсионной системы — «это глас вопиющего в пустыне». Совершенствованием выплат должны заниматься профсоюзы, считает Якубович.

Он добавил, что адекватная пенсия должна обеспечивать жизнь человека, «который всю свою жизнь посвятил этой стране», на достойном уровне. «Я сейчас выражаю мнение, вероятно, миллиона пенсионеров, которые живут в этой стране», — добавил ведущий.

Ранее Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысячи рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы.

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