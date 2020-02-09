Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию

Известный знаток Александр Друзь рассказал о своей мизерной пенсии. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает Teleprogramma.pro.

Отвечая на вопрос журналиста издания о пенсии, 64-летний участник телепередачи «Что? Где? Когда?» рассказал, что получает совсем небольшие деньги, на которые «невозможно прожить». Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.

До этого размер своей пенсии раскрыл Юрий Лоза. Он рассказал, что получает 12 тысяч рублей, потому живет в основном за счет гонораров за музыкальные композиции и тексты и участие в различных проектах.

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман отказался говорить о размере пенсии, но назвал ее «безобразной» и заявил, что всегда ищет альтернативные источники дохода.

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