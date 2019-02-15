Лолита раскрыла размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц. Она пожаловалась на проблемы с Пенсионным фондом в эфире программы «Винил» радиостанции «Эхо Москвы», запись которого опубликована на YouTube.

Артистка подчеркнула, что ей до сих пор не выплачивают пенсию. «Я еще не получила. С ноября месяца мне парят мозг и не могут посчитать пенсию. Она не будет больше шести тысяч рублей», — отметила Лолита.

Певица пообещала обнародовать точный размер своей пенсии, когда получит ее. Она вспомнила интервью видеоблогера Юрия Дудя с телеведущим Дмитрием Киселевым, который на вопрос о размере своей пенсии предложил Дудю снять трусы и обнажить свой половой орган. «Я не буду снимать трусы, я просто опубликую пенсию», — подчеркнула Лолита.

Она поведала о проблемах с получением пенсии из-за работы на Украине. «Я не могу доказать все 35 лет своего стажа. Потому что часть моего стажа, половина моей жизни — это Украина. Туда запросы никто... Да если бы даже послали, никто не будет подтверждать мой стаж. Поэтому я понимаю что из 35 лет мне могут посчитать последние годы. В пенсионном сказали: "У вас не хватает трех месяцев стажа, положите куда-нибудь пенсионную книжечку на три месяца"», — поделилась артистка.

Лолита возмутилась тем, что подобная ситуация могла бы произойти с небогатыми стариками. «С ноября я не получаю пенсию. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию? А если бы это было, твою дивизию, то, без чего [нельзя обойтись]?» — спросила она.

В январе на Лолиту подали в суд за коммунальные долги.

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