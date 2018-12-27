Лолита рассказала о геях у власти

Певица Лолита Милявская рассказала о своем отношении к ЛГБТ-сообществу и геях во власти. Интервью c артисткой опубликовано на YouTube-канале «Крючок TV».

Лолита отметила, что в ЛГБТ-сообществе ее называют гей-иконой, потому что это звание подойдет любому артисту, который «не является антагонистом». Она подчеркнула, что в Москве геев не притесняют: «Очень много людей занимают большие посты. Они не афишируют, но и сильно не скрывают — это известно. Если бы было все так критично, то никто бы не занимал руководящие должности».

Отвечая на вопрос, «почему в политическом бомонде постсоветских стран много представителей нетрадиционной ориентации», Лолита обратилась к истории: «[Это было] со времен трехсот спартанцев, которые были геями — это были семьи, их набирали как раз по этой причине, чтобы они спина к спине защищали друг друга. Если это существовало всегда и описано даже в Библии, если это было до революции, если это было и в царской семье, — это нормальная тенденция. И всегда эти люди занимали руководящие должности, либо были в искусстве. Это было всегда и везде».

Она допустила, что на Украине у власти «наверняка много геев». Певица подчеркнула, что «геи и пидорасы — это разные вещи».

В том же интервью Лолита заявила, что в душе до сих пор считает Крым частью Украины.

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