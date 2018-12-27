Лолита назвала Крым украинским

Певица Лолита Милявская считает Крым частью Украины. Она рассказала об этом в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Крючок TV».

Артистка поведала о том, как восприняла новость о закрытии ей въезда на Украину. По ее словам, для нее это стало неожиданностью. «Я не участвовала ни в одном политическом концерте», — подчеркнула Лолита.

Артистка добавила, что для «нее не существует политических игр». «Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании», — отметила она.

«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — сказала певица.

В апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся на Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. Позже Служба безопасности Украины опубликовала фотографию с Лолитой, у которой частично обнажилась грудь, подписав ее словом «Удачи».

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году. Власти Украины рассматривают любой визит в Крым, не санкционированный Киевом, как нарушение суверенитета страны.

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