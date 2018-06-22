СБУ не пустила Лолиту на выпускной дочери

Эстрадная певица Лолита Милявская поделилась в Instagram фотографией дочери и пожалела о том, что не сможет посетить ее выпускной. Причиной их разлуки стал запрет на въезд артистки на Украину, передает dni.ru в пятницу, 22 июня.

«Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного! Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить. Как мне жаль! Любимая моя, я все равно рядом! Хоть и слезы капают», — призналась Лолита.

Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают... Фото опубликовано @lolitamilyavskaya

В апреле 2017 года Милявскую сняли с поезда, следовавшегого на Украину. «Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину. Пересаживают сразу на другой поезд. За посещение Керчи в 2015 году», — сообщила она в соцсетях. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фотографию с Лолитой, у которой частично обнажилась грудь, подписав ее словом «Удачи». По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года.

Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве. Ее дочь от брака с Александром Цекало, Ева, живет у матери Лолиты в украинской столице.

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