На Лолиту снова подали в суд после отказа ехать в Крым

В Арбитражный суд Москвы поступил иск к певице Лолите Милявской, сообщает РИА Новости.

Иск подала Елена Кипер, продюсер и автор нескольких песен артистки. В нем заявлено требование «о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Кипер Е.В.».

Предварительные слушания по делу назначены на 11 апреля.

Ранее Лолита разместила в сети видео, на котором заявила о получении претензии от адвоката Кипер. По словам певицы, продюсер требовала удалить из соцсетей сообщение со словами «более наглого существа я в жизни не видела».

Исполнительница обвиняла Кипер в «афере с авторскими отчислениями». Речь шла о таких композициях, как «Ориентация — Север» и «На Титанике».

В феврале организаторы гастролей Лолиты Милявской подали на певицу в суд. Истцы потребовали у артистки деньги за то, что она не появилась на собственных концертах в Крыму.

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