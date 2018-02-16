Лолита удивилась иску за концерты в Крыму

Эстрадная певица Лолита Милявская прокомментировала иски, поданные к ней за несостоявшиеся концерты в Крыму. Слова артистки приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я не знаю, за что на меня подали в суд. Я не получала повесток. Я не знаю, кто требует защиты чести и достоинства. Вероятно, в этой ситуации я могу оспаривать честь и достоинство человека, который проводил этот концерт. И я не прописана на Таганке, я не понимаю, почему Таганский районный суд», — заявила Лолита.

Певица подчеркнула, что не понимает, в чем она провинилась. «Я никого не оскорбляла в соцсетях. Вся эта история есть в интернете, как мы стояли в очереди, как билеты списывались, и мы не вылетели, потому что они [организаторы] аннулировали билеты», — отметила артистка.

Лолита добавила, что претензии к организаторам поступали не от нее, а от ее спонсора.

Таганский районный суд Москвы 15 февраля зарегистрировал два иска к Лолите — о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства. На певицу подали в суд организаторы гастролей за то, что она не появилась на собственных концертах в Крыму в августе 2017-го. Первое заседание запланировано на апрель 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!