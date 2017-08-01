Лолита объяснилась за выступление в прозрачном наряде

Российская певица Лолита Милявская рассказала, зачем для выступления в Баку она надела полупрозрачный костюм, поразивший пользователей сети. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«На последнем такте песни я сняла накидку и сказала, что хочу остаться последней толстой артисткой в шоу-бизнесе, поскольку все уже похудели. Это не более чем шутка, поэтому у кого нет чувства юмора, так у них своя реакция, а на что мне отвечать. Я разместила фотожабу и сама получила удовольствие от этого», — сообщила артистка.

Блогеры активно обсуждали наряд певицы, в котором она предстала на сцене фестиваля «Жара», проходившего в столице Азербайджана. Милявскую сравнили со всадником Апокалипсиса и героем диснеевского мультфильма «Моана» полинезийским божеством Мауи.

Одной из наиболее обсуждаемых тем, связанных с фестивалем «Жара», стало появление на нем в качестве гостя фронтмена немецкой метал-группы Rammstein Тиля Линдеманна. Его окружили своим вниманием российские поп-звезды, после чего в сети появилось короткое видео, на котором музыкант, подобно заложнику, просит помощи у внешнего мира.