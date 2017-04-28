Суд отказал украинскому поэту в правах на песню Лолиты «Шпилька-каблучок»

Басманный суд Москвы не удовлетворил иск украинского поэта и музыканта Федора Маруна к певице Лолите Милявской о правах на песню «Шпилька-каблучок». Об этом пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила ТАСС в пятницу, 28 апреля.

Марун потребовал от Милявской расторгнуть договор об отчуждении исключительного права на композицию, однако суд не нашел в его доводах оснований для удовлетворения иска.

Как передает телеканал НТВ, украинский поэт заключил с певицей договор в 2013 году. Марун утверждает, что подписать документ его убедил концертный директор Милявской Эдуард Хруцкий. По словам музыканта, он не понимал, что в этом случае дарит свою песню.

Как отметила Лолита, она сомневается в том, что украинец является автором «Шпильки-каблучка», так как он «не удосужился ее зарегистрировать».

23 апреля сообщалось, что Милявской запретили въезд на Украину на три года. Это связано с посещением артисткой крымского города Керчь в 2015 году. Киев расценивает не санкционированное украинскими властями посещение полуострова как нарушение государственной границы.