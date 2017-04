Певица Лолита пообещала рекомендовать сайт СБУ любителям бесплатного порно

Думаю, что это последний комментарий на тему "удачно выполненной операции по задержке диверсанта в Конотопе"! Сегодня прочла "из СБУ" Украины заявление, которое в переводе звучит просто - я не я, и седалищный нерв не мой)). Весёлые вы ребята))!! Теперь ваш сайт буду рекомендовать всем, как бесплатное порноприложение) Ну что делать, если у вас в основном женщины работают, им простительно - ПМС😘😂💐✌! Р.S. в переводе ПМС - хай пронесёт)))

