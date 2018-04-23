Китайские пограничники перепутали пошутившую про яйца Лолиту с мужчиной

lolitamilyavskaya / Instagram

Певица Лолита Милявская рассказала о том, как пересекала российско-китайскую границу, и пограничник перепутал ее с мужчиной. Она поделилась историей в Instagram в понедельник, 23 апреля.

По словам Лолиты, китайский пограничник долго рассматривал ее паспорт, после чего ушел с ним куда-то на 15 минут, а затем вернулся с переводчиком. «Они обменялись мнениями между собой, потом переводчик мне сказал: "Ты зеньсина или мусина?"» — рассказала она.

«Я растерялась и ответила: "Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть"», — вспомнила певица. Лолита отметила, что пограничники затем пытались перевести фразу, задержав ее еще на пять минут. После этого ей все же удалось пересечь границу.

Ранее в апреле Лолита рассказала о том, как в 1990-е Александр Цекало отправился на встречу с бандитом, который угрожал ему автоматом.

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