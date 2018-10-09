Лолита рассказала о нерегулярном сексе и вольностях на гастролях

Эстрадная певица Лолита Милявская поделилась подробностями интимной жизни с супругом Дмитрием Ивановым. Ее слова передает газета «Комсомольская правда» во вторник, 9 октября.

«Кто говорит, что не надо трахаться? Надо, если хочется. Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу. Ну, а как, если меня месяц может не быть дома?» — заявила артистка.

Лолита отметила, что когда она была не замужем, секс у нее случался гораздо чаще. «Когда я не была замужем, я могла себе позволять разные вольности на гастролях. И я не буду стесняться, потому что это нормальная жизнь. Но если я была в отношениях, сходить налево для меня было табу», — подчеркнула она.

Певица также рассказала о своем отношении к бывшему супругу Александру Цекало: «Это человек, у которого психология главного бухгалтера, но при этом с большими творческими амбициями. Что касается честности, ты когда-нибудь видел бухгалтерию прозрачной? Мы не общаемся».

Милявская и Цекало были женаты с 1988-го по 2000 год. В этот же период супруги выступали в театре-студии «Кабаре-дуэт "Академия"», в составе которого выпустили такие песни, как «Зараза», «Я обиделась», «За пивом» и кавер на композицию Moskau немецкого коллектива Dschinghis Khan. Замуж за Дмитрия Иванова Лолита вышла в 2010 году.

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