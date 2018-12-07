Темнокожий комик отказался вести «Оскар» после оскорбления чувств геев

Актер и комик Кевин Харт отказался выступить ведущим церемонии награждения «Оскар» в 2019 году после скандала из-за старых гомофобных твитов. Об этом артист сообщил в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 7 декабря.

«Я не хочу отвлекать на себя внимание в эту ночь от многих талантливых артистов. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за мои бестактные фразы в прошлом», — подчеркнул Харт.

Материалы по теме Полиция юмора Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их

О назначении темнокожего комика на роль ведущего «Оскара-2019» стало известно в декабре. После этого на Харта обрушились с критикой пользователи соцсетей, вспомнившие его старые комментарии про геев. В частности, артисту припомнили его гомофобные записи, сделанные в 2009-м и 2010 году.

39-летний Кевин Харт снялся в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Полтора шпиона», «Супергеройское кино», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Немножко женаты» и в серии «Очень страшное кино».

В июле режиссера Джеймса Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики», уволили из-за скандала с его провокационными твитами, опубликованными примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!