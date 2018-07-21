Режиссеру «Стражей Галактики» запретили снимать третью часть из-за пошлых шуток

Киностудия Walt Disney уволила режиссера первых двух частей фантастической эпопеи «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. Постановщик не будет работать над третьей лентой, сообщает The Hollywood Reporter.

Такое решение руководство компании приняло из-за провокационных постов Ганна в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 годы. В них режиссер шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

«Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в Twitter, не поддаются никаким объяснениям и не совместимы с ценностями нашей студии. Мы разорвали наши деловые отношения с ним [Ганном]», — пояснил председатель Disney Алан Хорн.

Ганн оправдался в Twitter за эти шутки. По его словам, он очень изменился за несколько лет и сожалеет, что задел людей своими словами.

«Многие люди, наблюдающие за моей карьерой, знают, как я начинал. Я считал себя провокатором, снимал фильмы и публиковал шутки, которые бы назвали возмутительными и непозволительными. Я неоднократно говорил, что вырос как личность, это относится к моей работе и юмору тоже», — сказал режиссер.

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах и собрали в общей сложности 1,6 миллиарда долларов. Премьера третьей части намечена на 2020 год.

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