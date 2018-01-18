Звезда «Стражей галактики» забил ягненка и столкнулся с гневом веганов

Американский актер Крис Пратт рассказал в Instagram о том, что съел ягненка, которого вырастил на своей ферме. Веганы и зоозащитники обрушились на него с критикой за фразу о том, что забивание животного «похоже на выключение телевизора».

Артист приложил снимок мяса, оставшегося от ягненка. «У него была очень хорошая жизнь. За ним ухаживали, его стригли, лечили его копытца, ему не кололи антибиотики», — написал Пратт.

A post shared by chris pratt (@prattprattpratt) on Jan 16, 2018 at 1:00am PST

Актер заранее извинился перед вегетарианцами за возможную бестактность, однако многих это не остановило — в комментариях Пратта обвинили в убийстве младенцев, обозвали идиотом и пожелали умереть от проблем с сердцем. «Ты подписал свой пост "Всем добра", и говоришь об убийстве беспомощных зверей. Лицемер», — написал пользователь с ником symone_cmk.

Яростная атака веганов продолжилась и в Twitter, где актеру, в частности, указали на то, что он не назвал бы «выключением телевизора» усыпление собаки. Другие пользователи выразили надежду, что Пратт подавится ягненком, а его карьера пойдет ко дну.

В декабре 2017 года Пратт заявил, что неизвестный человек притворяется им в соцсетях, чтобы домогаться его несовершеннолетних поклонниц.

Крис Пратт сыграл главную роль в супергеройской дилогии «Стражи галактики», а также снялся в фильмах «Мир юрского периода» и «Пассажиры».

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