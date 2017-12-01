Звезда «Стражей галактики» обвинил двойника в педофилии и домогательствах

Американский актер Крис Пратт заявил, что неизвестный человек притворяется им в соцсетях, чтобы домогаться его несовершеннолетних поклонниц. Артист разместил предупреждения в Facebook, Twitter и Instagram в пятницу, 1 декабря.

«Опасность! Развратный чувак (не шутка)!!! Кто-то притворяется мной в Facebook, и, быть может, в других соцсетях, чтобы подкатывать к куче моих фанаток, пытаясь заполучить их номера телефонов и кто знает что еще. Я не шучу», — написал Пратт.

Артист пригрозил избить своего двойника. «Дети, скорее всего, не увидят обмана. Это отвратительно. У меня вызывает ужас то, что этот двойник и потенциальный хищник может навредить кому-либо. Мне о нем рассказали уже очень, очень много людей», — подчеркнул он.

Крис Пратт сыграл главную роль в супергеройской дилогии «Стражи галактики», а также снялся в фильмах «Мир юрского периода» и «Пассажиры».