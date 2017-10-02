Художник разделся догола перед четырехлетней девочкой в музее

Видео: No More Slumber / YouTube

На видеохостинге YouTube появилась запись перформанса бразильского художника Вагнера Шварца в Музее современного искусства Сан-Паулу. На видео полностью обнаженный мужчина лежит перед толпой людей, а вокруг него на четвереньках ползает ребенок.

Как сообщает Metro, художник представил публике, среди которой находилась четырехлетняя девочка, перформанс La Bete. «Пока я стою или лежу голым, зрители могут взаимодействовать с моим телом — тянуть его, менять позы и создавать собственные скульптуры», — объяснил Шварц.

Отмечается, что выступление вызвало протесты ультраправых активистов и политиков Бразилии. Художника обвинили в пропаганде педофилии и потребовали арестовать его.