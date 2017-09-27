Эротические картины 87-летнего Пикассо в России покажут только совершеннолетним

В Ставрополе пройдет выставка «Пабло Пикассо. Искушение». Об этом сообщает «Блокнот-Ставрополь».

Экспозиция откроется 29 сентября в галерее «Паршин». В нее войдут 105 работ испанского художника. Отмечается, что все литографии имеют сертификат подлинности.

Выставка будет посвящена эротическим произведениям Пикассо, над которыми живописец работал в возрасте 87 лет. Из-за нецензурного содержания экспозиция получила маркировку «18+».

Ранее стало известно, что в октябре 2018 года в Москве пройдет выставка «Пабло Пикассо и Ольга Хохлова», посвященная творчеству испанского художника и его первой жене, русской балерине.

Экспозиция проследит историю отношений супружеской пары, отраженную в полотнах Пикассо.