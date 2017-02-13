Объявлены художники-участники первой триеннале современного искусства в Москве

Музей современного искусства «Гараж» назвал имена художников, чьи произведения будут выставлены на первой триеннале современного искусства. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Работы будут представлены в рамках семи директорий — тенденций, свойственных, по мнению экспертов музея, всем регионам России: «Мастер-фигура», «Авторские мифологии», «Верность месту», «Общий язык», «Искусство действия», «Морфология улиц» и «Локальные истории искусства».

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В разных категориях заявлены такие художники, как Дмитрий Пригов, Павел Пепперштейн, Александра Пирогова, Таус Махачева, группа «Синий суп» и коллектив «Что делать».

«Наша идея — показать текущий срез российского современного искусства и начать взаимодействовать с регионами. У нас налажены контакты с художниками, которым мы давали гранты, — это Воронеж, Краснодар. Мы обращаемся к филиалам Государственного центра современного искусства, мы искали всевозможные очаги топления культуры», — рассказал директор «Гаража» Антон Белов.

Первая триеннале пройдет в Москве в музее «Гараж» и парке Горького. Темой фестиваля станет «дух времени».