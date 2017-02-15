В Москву привезут картины Пикассо

В Пушкинском музее откроется выставка «Пабло Пикассо и Ольга Хохлова», посвященная творчеству испанского художника и его первой жене, русской балерине. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает The Art Newspaper.

Экспозиция проследит историю отношений супружеской пары, отраженную в полотнах Пикассо.

Выставка откроется в октябре 2018 года.

Проект пройдет в сотрудничестве с Музеем Пикассо в Париже, главным учреждением в плане изучения творчества живописца.

15 февраля Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и испанский фонд La Caixa подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках совместной работы планируется также провести выставки таких художников, как Анри Матисс и Жоан Миро.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова поженились в 1917 году и развелись в 1935-м. У пары родился сын Пауло. Хохлова стала первой официальной женой художника. В 1961-м он женился на Жаклин Рок, с которой прожил до смерти.