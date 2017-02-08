Музей Метрополитен опубликовал более 300 тысяч снимков произведений искусства

Нью-йоркский музей Метрополитен (The Metropolitan Museum of Art) оцифровал и предоставил для бесплатного скачивания 375 тысяч изображений, на которых запечатлены произведения искусства. Новую политику открытого доступа анонсировал директор музея Томас П. Кэмпбелл на сайте учреждения.

Воспользоваться доступом и найти изображение можно с помощью ресурса Creative Commons. Картинки также выложены на таких порталах-партнерах, как Pinterest, Wikimedia, Artstor, Art Resource и Digital Public Library of America (DPLA).

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Если раньше доступ к некоторым файлам был открыт для использования на некоммерческих условиях, то теперь разрешена публикация в коммерческих целях.

Метрополитен — четвертый по посещаемости художественный музей мира. В коллекции учреждения работы таких художников, как Пабло Пикассо, Огюст Ренуар, Клод Моне и Ван Дейк.

В сентябре 2016-го Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке создал электронный архив материалов со всех выставок, когда-либо проведенных в стенах учреждения. Начинается онлайн-коллекция с первой выставки музея «Сезанн, Гоген, Сера, Ван Гог» 1929 года.