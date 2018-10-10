Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн ушел к конкуренту Marvel

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, уволенный студией Marvel за педофильские шутки восьмилетней давности, нашел новую работу. Он займется супергеройским фильмом для компании DC, передает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что кинематографист напишет сценарий для сиквела суперзлодейского боевика «Отряд Самоубийц». На данной стадии у проекта еще нет режиссера, и не исключено, что им также станет Ганн.

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21 июля стало известно, что Джеймса Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики» уволили из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа. Позже актеры фильма выступили в поддержку уволенного режиссера.

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год, однако работу над ней приостановили после скандала с Ганном. «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Кара Делевинь и Джей Кортни.

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