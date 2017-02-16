Мелу Гибсону предложили снять сиквел «Отряда самоубийц»

Кинокомпания Warner Bros. предложила американо-австралийскому актеру и кинематографисту Мелу Гибсону стать режиссером продолжения фантастического фильма «Отряд самоубийц». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, переговоры находятся на ранней стадии: Гибсон знакомится с материалами картины.

Помимо австралийца, киностудия рассматривает кандидатуры Рубена Флейшера («Зомбиленд»), Даниэля Эспиносы («Код доступа "Кейптаун"») и Джонатана Левина («Тепло наших тел» и «Жизнь прекрасна»), передает Variety.

Режиссер оригинальной ленты Дэвид Эйер в январе заявил, что хотел бы исправить свой фильм, сделав Джокера главным антагонистом.

«Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Главные роли в ленте исполнили Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Кара Делевинь и Джей Кортни. Фильм рассказывает о команде суперзлодеев, нанятых властями для выполнения самоубийственной миссии. В конце 2016-го картина стала самым обсуждаемым в российской прессе фильмом.