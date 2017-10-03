Джаред Лето отказался смотреть «Отряд самоубийц»

Американский актер и музыкант Джаред Лето признался, что до сих пор не посмотрел картину «Отряд самоубийц». Его слова во вторник, 3 октября, передает портал ComicBookMovie.com.

«Я просто считаю, что, когда смотришь собственные фильмы, это очень смущает. Тебе либо нравится то, что ты сделал, и ты хочешь повторить, либо тебе не нравится, и ты этого стыдишься. Не знаю, сколько для меня пользы в самом процессе просмотра. Но я ведь читаю сценарии, поэтому знаю, чего ожидать», — сказал он.

Лето исполнил в «Отряде самоубийц» роль злодея Джокера. Лента, вышедшая на экраны в августе 2016-го, получила в основном негативные отзывы критиков.

В 2016-м одна из коллег актера по съемочной площадке, Ариана Белламар, пожаловалась на домогательства Лето. По ее словам, актер в перерыве между дублями страстно рычал на нее и потирал промежность.