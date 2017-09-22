Джаред Лето сбрил бороду и опубликовал голое селфи

Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в Instagram в пятницу, 22 сентября, снимок своего обнаженного тела. В подписи к фотографии лидер группы 30 Seconds to Mars предложил подписчикам прокомментировать увиденное.

Caption this 🤓 #WALKONWATER A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Sep 21, 2017 at 1:59pm PDT

Издание Daily Mail обратило внимание, что артист сбрил бороду. Отмечается, что Лето находится в турне со своей группой. Последний концерт 30 Seconds to Mars прошел в Калифорнии.

45-летний Лето снялся в таких фильмах, как «Реквием по мечте», «Отряд самоубийц», «Американский психопат» и «Господин Никто». В 2014 году артист получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в ленте «Далласский клуб покупателей». В октябре на экраны выйдет сиквел «Бегущего по лезвию», в котором Лето сыграл главного антагониста.