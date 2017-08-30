Вышла короткометражка по мотивам «Бегущего по лезвию» с Джаредом Лето

В сети появился короткометражный приквел ленты «Бегущий по лезвию 2049». Картина опубликована на YouTube-канале ColliderVideos.

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Короткометражка под названием 2036: Nexus Dawn с Джаредом Лето и Бенедиктом Вонгом рассказывает о событиях, развивающихся между оригинальной картиной «Бегущий по лезвию» 1982 года и сиквелом, который выйдет на экраны 6 октября. Персонаж Лето пытается доказать, что запрет на производство репликантов — роботов, визуально неотличимых от людей, — тормозит прогресс.

Режиссером «Бегущего по лезвию 2049» стал Дени Вильнев. В нем сыграли Харрисон Форд, Райан Гослинг и Лето.