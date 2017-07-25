Сценарист «Бегущего по лезвию» рассказал о планах показать Москву в сиквеле

Хэмптон Фанчер, сценарист фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года и сиквела 2017-го, признался, что хотел перенести действие продолжения в Москву. Его слова передает Collider.

Фанчер рассказал, что он и режиссер Ридли Скотт начали думать о сюжете сиквела спустя год после премьеры «Бегущего по лезвию». «Я помню, как говорил Ридли: "Харрисон [Форд] в Москве!" Это же круто, правда? А он просто пожал плечами. И ничего из этого не вышло», — отметил он.

Сценарист объяснил, что планировал отправить главного персонажа Рика Декарда (Харрисон Форд) в Москву, потому что в 1980-х СССР часто упоминался в американских газетах. По его словам, там все было бы «холодным и заснеженным».

Режиссером «Бегущего по лезвию 2049» стал Дени Вильнев. Скотт, снявший оригинальный триллер, выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября. В продолжении сыграли Форд, Райан Гослинг и Джаред Лето.