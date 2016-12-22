Сиквел «Бегущего по лезвию» получит взрослый прокатный рейтинг

Фантастический фильм «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева получит в прокате рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей). Об этом режиссер заявил порталу Screen Daily.

«Моим продюсерам кажется смешным напоминать мне, что эта лента станет самым дорогим фильмом с рейтингом R в истории кино», — отметил Вильнев.

Ранее в декабре в сети появился тизер-трейлер «Бегущий по лезвию 2049». Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября 2017 года.

«Бегущий по лезвию» (Bladerunner) стал классикой научно-фантастического приключенческого кино. Картина снята в 1981 году по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.

В марте 2016-го блокбастер «Дэдпул» стал самым кассовым в истории кино фильмом с рейтингом R. В Китае картину запретили из-за обилия жестоких сцен, а также эпизодов, в которых персонажи появляются обнаженными. В России он получил возрастное ограничение «18 плюс».