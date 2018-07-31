«Стражи галактики» заступились за своего уволенного режиссера

Актер Крис Пратт выступил в поддержку режиссера фильма «Стражи галактики» Джеймса Ганна. Открытое письмо, подписанное всем актерским составом картины, исполнитель главной роли опубликовал в своем Instagram.

«Мы полностью поддерживаем Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали 10 дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить. Мы были воодушевлены поддержкой со стороны поклонников и представителей СМИ, которые хотят, чтобы Джеймс вернулся в качестве режиссера третьей части фильма», — указано в заявлении.

Материалы по теме Полиция юмора Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их

От себя Пратт добавил, что, «хоть и не поддерживает неуместные шутки Ганна, считает его хорошим человеком».

Ранее за Ганна заступился еще один актер из фильма. Дэйв Батиста (исполнитель роли Дракса Разрушителя) заявил, что режиссер «совершал ошибки, но мы все их делали».

21 июля стало известно, что киностудия Walt Disney уволила Джеймса Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики». Это произошло из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!