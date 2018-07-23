Тысячи фанатов попросили вернуть «Стражей Галактики» шутившему о педофилии Ганну

Более 170 тысяч поклонников франшизы «Стражи Галактики» подписали петицию в адрес компании Walt Disney с просьбой позволить режиссеру Джеймсу Ганну снять третью часть фантастической саги. Обращение опубликовано на сайте Change.org.

Кинематографиста, снявшего первые два фильма франшизы, отстранили от работы над продолжением из-за шуток о педофилии и изнасилованиях, опубликованных им в Twitter 10 лет назад.

Авторы петиции указали, что высказывания Ганна — провалившиеся попытки пошутить, и что «нет ни одного человека на планете, не рассказавшего дерьмовую шутку пару раз за жизнь». Подписавшие обращение поклонники также отметили, что режиссер уже приносил извинения за свои глупые шутки много лет назад.

На фоне скандала с увольнением Ганна актер Крис Пратт, исполнивший в «Стражах Галактики» главную роль Звездного Лорда, опубликовал в Twitter цитату из Библии: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией».

21 июля стало известно, что киностудия Walt Disney уволила Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики». Это произошло из-за скандала с провокационными постами, которые он публиковал в соцсетях примерно с 2008 по 2011 год. За кинематографиста вступился актер Дэйв Батиста (исполнитель роли Дракса Разрушителя).

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год.

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