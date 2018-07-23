Актер «Стражей Галактики» вступился за уволенного из-за педофильских шуток Ганна

Звезда фантастической франшизы «Стражи Галактики» Дэйв Батиста (исполнитель роли Дракса Разрушителя) поддержал режиссера первой и второй части Джеймса Ганна, которому запретили снимать третий фильм из-за провокационных шуток семилетней давности. Актер вступился за кинематографиста в Twitter.

«Джеймс Ганн — один из самых заботливых и добродушных людей, которых я когда-либо встречал. Он вежлив, добр и заботится о людях и животных. Он совершал ошибки. Мы все их делали. Я не согласен с тем, что с ним происходит сейчас», — написал Батиста.

В комментариях к посту артиста мнения пользователей разделились. Некоторые подписчики согласились с Батистой и отметили, что шутки про педофилию — не одно и то же, что педофилия. Другие посчитали, что шутки про педофилию легитимизируют ее в глазах общества и потому недопустимы.

21 июля стало известно, что киностудия Walt Disney уволила Джеймса Ганна, который должен был работать над третьей частью «Стражей Галактики». Это произошло из-за скандала с провокационными постами в Twitter, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них кинематографист шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

«Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2» вышли в 2014 и 2017 годах соответственно. Премьера третьей части была запланирована на 2020 год.

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