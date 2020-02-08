Российский музыкант Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии: он получает 12 тысяч рублей. Об этом артист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, "авторские" — я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — уточнил музыкант.

Кроме того, по словам Лозы, он не получает надбавки из-за того, что имеет доход с гонораров. При этом артист отметил, что в последнее время не интересовался в Пенсионном фонде, может ли он в настоящее время рассчитывать на надбавки. Музыкант добавил, что недавно ему начислили 900 рублей после «какого-то перерасчета».

8 февраля режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии. Он заявил, что получает меньше 23 тысяч рублей, но точную сумму не назвал. При этом режиссер подчеркнул, что всегда ищет альтернативные источники дохода.

Ранее о своих пенсиях рассказали телеведущая Елена Ханга, юморист Евгений Петросян, сваха из шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова и руководительница шоу «Аншлаг» Регина Дубовицкая.

Комментируя размер пенсии, Петросян рассмеялся, а Сябитова посоветовала не рассчитывать на государство. Дубовицкая, в свою очередь, посоветовала россиянам не доживать до старости. «Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», — заявила она.

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