Гусман раскрыл размер пенсии и назвал ее безобразной

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии. В беседе с ресурсом «Телепрограмма» он уточнил, что получает меньше 23 тысяч рублей, но точную сумму не назвал.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее (телеведущей Елены Ханги. — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он. По словам Гусмана, на тему пенсии он не разговаривает «никогда и ни с кем».

При этом режиссер подчеркнул, что всегда ищет альтернативные пенсии источники дохода. Он посоветовал заниматься другой деятельностью потому, что сам не любит жаловаться и переживать. «Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», — заключил Гусман.

Ранее свои пенсии раскрыли телеведущая Елена Ханга, юморист Евгений Петросян, сваха из шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова и руководительница шоу «Аншлаг» Регина Дубовицкая.

Комментируя размер пенсии, Петросян рассмеялся, а Сябитова посоветовала не рассчитывать на государство. Дубовицкая в свою очередь посоветовала россиянам не доживать до старости. «Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст», — заявила она.

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