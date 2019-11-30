Гусман назвал вырезающих шутки в КВН «ублюдками»

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова Сергея Светлакова о вырезанных из программы шутках. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Шутки вырезают только ублюдки, это бред какой-то», — возмутился Гусман. Он отметил, что слушает различные шутки уже более 60 лет и ни одной не вырезал. Однако член жюри допустил, что шутку могли вырезать редакторы программы, которым она показалась несмешной.

Также Гусман отметил, что сначала даже не понял, о какой шутке идет речь. «Вполне возможно, что у "Уральских пельменей" это считается шуткой, но я шутку там не заметил», — сказал он.

Ранее в пятницу, 29 ноября, Сергей Светлаков в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о вырезанных из КВН шутках. Он отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта. Он сообщил всему залу адрес отеля Гусмана после его негативной реакции на разминку команды и, как следствие, плохих оценок жюри.

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