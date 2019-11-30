Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Актер Сергей Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Светлаков отметил, что ему обидно, что в эфир не попала шутка про Юлия Гусмана, но тут же рассказал ее у Ивана Урганта. Он сообщил всему залу адрес отеля Гусмана после его негативной реакции на разминку команды и, как следствие, плохих оценок жюри. В ответ Ургант спросил, уверен ли Светлаков, что, если вырезают шутку из одной передачи на Первом канале, ее надо рассказывать в другой. Также ведущий удивился, что команда Светлакова заняла второе место в КВН, на что Светлаков отшутился, что это было «соломоново решение».

Гость программы отметил, что больше шуток «проходит», когда Александр Масляков приезжает на игру в какой-то город без режиссера КВН и своей супруги Светланы Масляковой. Он назвал женщину цензором и добавил, что она «шепчет на ухо» Маслякову. Светлаков добавил, что, если бы она прилетела в Екатеринбург, то шутку про «оторванную ногу Маслякова» тоже вырезали бы.

Ранее экс-директор и участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассказал, что Первый канал вырезал шутку Светлакова о постоянном члене жюри КВН Гусмане. Он объяснил это цензурой и добавил, что зрители дождутся нарезки всего, что не вошло в эфир, и увидят шутки на сайте КВН и в социальных сетях.

«Уральские пельмени» — бывшая команда КВН из Екатеринбурга, участники которой позже сформировали творческое объединение и выпустили одноименное шоу на канале СТС. Светлаков вернулся в ее состав в сентябре.

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