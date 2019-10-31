Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», ранее выходившая на Первом канале, закрылась из-за невозможности шутить на определенные темы. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал бывший соведущий программы Сергей Светлаков.

«"Прожекторперисхилтон" закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами», — отметил он. По словам Светлакова, в результате они ушли в другую деятельность, в том числе в концерты.

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Юморист подчеркнул, что из-за форматов телеканалов «остроты на телике абсолютно нет». «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заметил Светлаков.

Он пояснил, что в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты с тем же названием и форматом, что у передачи. В них, помимо Светлакова, будут участвовать и другие ведущие — Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

На них Светлаков пообещал затронуть текущие злободневные темы. «Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года», — подчеркнул он.

По словам шоумена, они затронут в том числе и митинги. «Не знаем еще, под каким углом зайдем, но не сказать про это мы не можем», — заключил он. Светлаков добавил, что решение провести концерты сделано не ради денег, а чтобы «мы не каменели», «больше двигались и ощущали себя частью мира, а не частью СНГ».

Передача «Прожекторперисхилтон» выходила с 2008 по 2012 год на Первом канале. Четверо ведущих обсуждали главные новости недели, зачастую с участием известных гостей. Причиной закрытия стал уход Мартиросяна и Светлакова из-за их нового контракта с ТНТ, запрещавшего участвовать в проектах других телеканалов. «Прожекторперисхилтон» вернулся в эфир Первого 4 марта 2017 года, но перестал выпускаться в том же году — последний выпуск программы вышел 23 декабря.

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