Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре в «Прожекторперисхилтон»

Первый канал не согласился со словами юмориста Сергея Светлакова о том, что передача «Прожекторперисхилтон» была закрыта в 2012 году из-за цензуры, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам сотрудника телеканала, программа ушла из эфира не из-за цензуры, а из-за контракта Светлакова с другим каналом. Представитель Первого пояснил, что условия контракта давали «начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе"».

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая [писателя Александра] Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — подчеркнул он.

Ранее Светлаков заявил, что юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая на Первом канале, закрылась из-за цензуры. По его словам, ведущим, в том числе и ему, невозможно было шутить на определенные темы. Шоумен пояснил, что этого не позволял формат и они «не захотели выглядеть идиотами», продолжая выпуск передачи.

«Прожекторперисхилтон» выходила с 2008 по 2012 год на Первом канале. Четверо ведущих — Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало — обсуждали главные новости недели. Считается, что передачу закрыли из-за ухода Мартиросяна и Светлакова, оставаться на Первом им не позволял новый контракт с ТНТ. Проект ненадолго вернулся в эфир Первого канала в 2017 году, выпуски выходили с марта по декабрь того года.

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