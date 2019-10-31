Мартиросян списал на расстройство психики слова Светлакова о цензуре

Телеведущий Гарик Мартиросян заявил изданию «Подъем», что не согласен с мнением своего коллеги Сергея Светлакова. Ранее тот назвал цензуру главной причиной закрытия юмористической передачи «Прожекторперисхилтон».

По словам Мартиросяна, никаких ограничений по формату не было, шутить можно было обо всем. «Абсолютно не разделяю его мнение. Все было ровно наоборот. Нам никто ничего не запрещал», — отметил ведущий.

При этом Мартиросян подчеркнул, что категорически не согласен со Светлаковым «ни как его коллега, ни как его друг, ни как его личный психиатр». «Про последнее он не знает, это для него станет новостью», — добавил он.

Ведущий в шутку допустил, что кто-то что-то запрещал лично Светлакову. «Может, он слышит какие-то голоса, и эти голоса, видимо, ему запрещали шутить о чем-то», — сказал Мартиросян.

Ранее Светлаков заявил, что «Прожекторперисхилтон» закрылась на Первом канале из-за цензуры. По его словам, ведущим было невозможно шутить на определенные темы из-за формата передачи. Представитель телеканала позднее ответил, что программа ушла из эфира не из-за цензуры, а из-за контракта Светлакова с другим каналом.

Еженедельное юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон» выходило на Первом канале с 2008 по 2012 год, а также с 4 марта по 23 декабря 2017 года. Четверо ведущих — Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало обсуждали самые интересные новости за прошедшие семь дней. Считается, что передачу закрыли из-за ухода Мартиросяна и Светлакова, которым оставаться на Первом не позволял контракт с ТНТ.

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