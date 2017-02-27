Ведущие «Прожекторперисхилтон» в анонсе шоу признались в пагубных пристрастиях

На сайте Первого канала появились четыре ролика, посвященные предстоящему выходу нового сезона шоу «Прожекторперисхилтон».
Каждое видео посвящено одному из ведущих — Ивану Урганту, Сергею Светлакову, Гарику Мартиросяну и Александру Цекало. Герои по очереди выступили на сеансе психотерапии в составе группы помощи, на котором рассказали о своих пристрастиях.
Иван Ургант признался в том, что уже является ведущим одной из популярных телепрограмм, но хотел бы «еще одну».
Гарик Мартиросян рассказал участникам собрания о своем клубе в Москве и сокрушался, что в нем «нет новостей, потому что он сам их себе запретил».
Сергей Светлаков крайне нервно поведал о своем необычном пристрастии: по его словам, он давно не может «слезть со стула». Ведущий поделился способами, который он перепробовал, и констатировал, что пока от вредной привычки избавиться ему не удалось.
Александр Цекало просто провозгласил себя королем юмора, сидя в смирительной рубашке и с бумажной короной на голове.
В феврале на Первом канале подтвердили слухи о возвращении шоу: премьера нового сезона программы намечена на 4 марта.
Передача «Прожекторперисхилтон» выходила с мая 2008 года по сентябрь 2012-го. Съемка новых выпусков прекратилась, так как Светлаков и Мартиросян потеряли право работать на Первом после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ. После этого была создана программа «Вечерний Ургант».