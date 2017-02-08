Российских знаменитостей атаковали киллеры-вымогатели

Известные российские блогеры, дизайнеры и шоумены рассказали о новом виде мошеннического спама, авторы которого представляются киллерами и обещают за деньги рассказать адресату, кто заказал его убийство. Скриншот такого сообщения в своем Facebook выложил журналист и телеведущий Антон Красовский.

«Тут такое дело — заказали тебя убрать. Киллеры уже выехали. Если тебе есть до всего этого дело, то мое намерение простое: я хочу продать тебе информацию о заказчиках, время и место покушения на тебя за две тысячи долларов», — говорится в тексте сообщения. В послании также указан номер биткоин-счета, на который необходимо перевести деньги.

В комментариях пользователи отметили, что точно такое же сообщение приходило известному блогеру Андрею Бочарову.

Похожее послание выкладывал в начале месяца в своем Facebook дизайнер Артемий Лебедев. В письме, якобы отправленном с почтового адреса Ивана Урганта, утверждалось, что неизвестный заказчик попросил инсценировать несчастный случай, так что убийство Лебедева будет обставлено как уличное ограбление.

В ноябре 2016 года пользователи сети пожаловались на приходящие им в WhatsApp и Viber спам-сообщения с рекламой наркотических веществ. В них говорилось, что распространяемые с помощью тайников-закладок наркотики доступны во всех городах России и СНГ.