Мартиросян и Ургант намекнули на возвращение «Прожекторперисхилтон»

Гарик Мартиросян и Иван Ургант обсудили возвращение в эфир программы «Прожекторперисхилтон», которая не выходит последние пять лет. В выпуске «Вечернего Урганта» от 10 февраля они разыграли сценку, в ходе которой Мартиросян объявил, что Сергей Светлаков и Александр Цекало дали согласие на участие в возрожденном проекте. Ургант сказал, что подумает.

В пресс-службе Первого канала прямого ответа на вопросы о возвращении передачи в эфир не дают, однако на сайте канала содержится намек на это. «Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы "Прожекторперисхилтон" — все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта», — говорится в анонсе выпуска.

Развлекательное ток-шоу «Прожекторперисхилтон» выходило с мая 2008 года по июнь 2012-го и считалось одним из наиболее успешных проектов Первого канала в этом жанре. Программу закрыли после того, как ТНТ, с которым у Мартиросяна и Светлакова были эксклюзивные контракты, не согласилось на их сотрудничество с Первым.