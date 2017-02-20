«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Развлекательный проект «Прожекторперисхилтон» возвращается в телеэфир после почти пятилетнего перерыва. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Премьера нового сезона программы намечена на 4 марта. Состав ведущих останется прежним: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. По каким дням выпуски будут появляться в эфире, в пресс-службе не уточнили, но заявили, что проект «Вечерний Ургант», появившийся после закрытия «Прожектора», продолжится.

Передача «Прожекторперисхилтон» выходила с мая 2008 года по сентябрь 2012-го. Съемка новых выпусков прекратилась, так как Светлаков и Мартиросян потеряли право работать на Первом после продления эксклюзивных контрактов с телеканалом ТНТ. После этого была создана программа «Вечерний Ургант».



