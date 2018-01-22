Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ на СТС

Комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин покинут телеканал ТНТ и перейдут на СТС. Они будут создавать сериалы, развлекательные шоу и, возможно, фильмы. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Эти данные подтвердил изданию гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, а также сами артисты. Они начнут работу на другом канале с лета 2018 года, чтобы успеть закрыть текущие проекты на ТНТ. «Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — пояснил Муругов.

Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.

В разговоре с РБК Муругов добавил, что актерам придется согласовывать с руководством СТС сотрудничество с другими каналами. Он отметил, что будет «ближе к делу» обсуждать со Светлаковым его участие в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале».

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